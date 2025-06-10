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Минприроды хочет заменить традицию запуска шаров выпускниками в Беларуси

Минприроды раскритиковало трогательную школьную традицию в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды высказались против школьной традиции, пишет БелТА.

В частности, речь идет о трогательной традиции запуска выпускниками и другими школьниками воздушных шаров.

— Они эффектно улетают в небо, но остается губительный след в окружающей среде, — прокомментировали в министерстве.

При этом в Минприроды уточнили, что на данный момент в Беларуси не существует прямого запрета на запуск воздушных шаров. Однако обратили внимание на масштаб вреда, который наносится природе.

Вместо запуска воздушных шаров Минприроды Беларуси призвало участников праздничных мероприятий в учебных заведениях и детских садах заменить неэкологичную традицию на «полезную» акцию и провести «Выпускной по-зеленому!».

Выпускникам советуют вместо запуска воздушных шаров организовывать тематические цветочные клумбы.

Здесь напомним даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске.

Тем временем стоимость питания в детском саду выросла в Беларуси.