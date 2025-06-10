Финальный матч серии Кубка Стэнли окрасился массовой дракой и разгромом

Завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в которой сражаются за главный хоккейный трофей НХЛ «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». На последних секундах первого периода произошла массовая драка игроков.
«Флорида» вела в счете 2:0. Нападающий клуба Антон Лунделль собирался добить шайбу в ворота соперника на «пятачке». Но вместо этого попал клюшкой в голкипера «Эдмонтона» Скиннера. Одноклубники вступились за своего вратаря. Началась потасовка.
Арбитры быстро вмешались и разняли соперников. Лунделль получил малый штраф за грубость.
Встреча завершилась с разгромным счетом 6:1 в пользу «Флориды». Счет в серии до этой игры был 1:1. Ранее «МК» писал, что пять хоккеистов из России продолжают борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне НХЛ.