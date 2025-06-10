Финальный матч серии Кубка Стэнли окрасился массовой дракой и разгромом

Встреча завершилась с разгромным счетом 6:1 в пользу «Флориды». Счет в серии до этой игры был 1:1. Ранее «МК» писал, что пять хоккеистов из России продолжают борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне НХЛ.