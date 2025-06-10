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Минобороны сообщило об уничтожении более 100 дронов ВСУ над регионами РФ

Украинские беспилотники были обезврежены в период с 21:50 мск 9 июня до 05:50 10 июня.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 9 июня и ночью 10 июня сбили над регионами России 102 беспилотника ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА — прим. ред.)», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Их обезвредили в период с 21:50 мск 9 июня до 05:50 10 июня. Самое большое количество дронов было сбито над Брянской областью — 46. Кроме того, в небе над Белгородской областью нейтрализовали 20 БПЛА, над Крымом и Воронежской областью — по девять, над Татарстаном и Калужской областью — по четыре.

Ещё три беспилотника были уничтожены над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один — над Смоленской.

Напомним, ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что военные отражают атаку БПЛА в регионе. Губернатор также сообщил о задействовании режима воздушной опасности.