Минобороны сообщило об уничтожении более 100 дронов ВСУ над регионами РФ

Их обезвредили в период с 21:50 мск 9 июня до 05:50 10 июня. Самое большое количество дронов было сбито над Брянской областью — 46. Кроме того, в небе над Белгородской областью нейтрализовали 20 БПЛА, над Крымом и Воронежской областью — по девять, над Татарстаном и Калужской областью — по четыре.