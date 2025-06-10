Топ-5 главных новостей в Молдове 10 июня 2025: Каждый второй молодой человек покидает Молдову навсегда; почему в Кишиневе улица до сих пор носят имя фашиста; сборная Молдовы по футболу едва сенсационно не выиграла у итал

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 10 июня 2025:
1. Скоро Молдова станет страной пенсионеров и ПАС: Каждый второй молодой человек покидает страну навсегда.
2. Убрать фамилию фашиста из названия улицы в Кишиневе: Почему столичный мунсовет боится меньшинства ПАС.
3. Сборная Молдовы едва не выиграла у четырехкратных чемпионов мира — но радость была недолгой, гол отменили: Наша команда проиграла Италии.
4. ПАС гордится еще одним «достижением» — 110 тысяч человек в Молдове вполне обеспечены: О том, что остальные два с половиной миллиона населения страны бедствуют, «скромно» умалчивают.
5. Малышку больше не будет избивать мама: В Молдове нашумевшая история закончилась приговором суда — теперь ребенок будет жить с отцом.
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