Счета лидера группы Little Big Прусикина* заблокировали в РФ

Счета солиста коллектива Little Big Ильи Прусикина (признан иноагентом в РФ) повторно заблокированы в России вследствие задолженности перед фискальными органами. Об этом сообщается в информации специализированного сервиса.
Как уточняется, Федеральная налоговая служба приняла данное решение по причине отрицательного остатка на счетах артиста, превышающего 50 тысяч рублей.
Сообщается, что летом 2024 года средства Прусикина* уже подвергались аресту — основанием тогда послужило несоблюдение сроков предоставления налоговой отчетности, информирует РИА «Новости».
В конце мая 2025 года появились сведения, что певец Прусикин* продолжает получать доходы в России через менеджера Little Big.
В 2023 году Прусикина*, переехавшего в США, раскритиковали в интернете за видеоролик с катанием на скейтборде в виде креста. Православный священнослужитель, общественный деятель и психолог Андрей Лоргус указал, что артист совершил это для провокации эмоций у определенной части своей аудитории.
В июне 2022 года Илья Прусикин* покинул Россию и отправился в США вместе с группой Little Big. Он заявлял о намерении вернуться на родину через 10−15 лет, подчеркивая свою любовь к ней. Позже появилась информация, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина* и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок, однако знаменитости предпочли не разглашать его пол.
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*Признан иноагентом в РФ.