Счета лидера группы Little Big Прусикина* заблокировали в РФ

В июне 2022 года Илья Прусикин* покинул Россию и отправился в США вместе с группой Little Big. Он заявлял о намерении вернуться на родину через 10−15 лет, подчеркивая свою любовь к ней. Позже появилась информация, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина* и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок, однако знаменитости предпочли не разглашать его пол.