В Башкирии столбики термометров поднимутся до +32 градусов

В первый выходной этой короткой недели, 12 июня, в ряде районов пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем местами возможен град. Ветер сохранится южный и юго-восточный, умеренный, но днем кое-где усилится до шквалистого. Ночью температура составит +12…+17 градусов, на востоке — до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.