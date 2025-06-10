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В Башкирии столбики термометров поднимутся до +32 градусов

В Башкирии ближайшие три дня будут жаркими до +32 градусов.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прогнозируется жаркая погода с температурой до +32 градусов. Согласно данным республиканского гидрометцентра, в отдельных районах возможны грозы, а также усиление ветра, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

Сегодня, 10 июня, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. Возможны осадки и шквалистый ветер.

Завтра, 11 июня, ночью осадки маловероятны, а днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, но днем местами возможны шквалистые усиления. Ночные температуры ожидаются в пределах +12…+17 градусов, на востоке республики — до +7 градусов. Днем столбики термометров покажут +26…+31 градус.

В первый выходной этой короткой недели, 12 июня, в ряде районов пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем местами возможен град. Ветер сохранится южный и юго-восточный, умеренный, но днем кое-где усилится до шквалистого. Ночью температура составит +12…+17 градусов, на востоке — до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

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