Прокуратура Омска может заинтересоваться фиктивными прописками школьников

Проблема приобрела особую остроту в связи с многочисленными жалобами местных жителей Кузьминок. По их словам, реальные проживающие в районе дети не могут получить места в лицее из-за большого количества «фиктивных» учеников. Некоторые родители, проживающие в других районах города, специально оформляют временную регистрацию в Кузьминках, чтобы обеспечить своим детям зачисление в престижное учебное заведение.