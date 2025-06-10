Прокуратура Омска может заинтересоваться фиктивными прописками школьников

Власти Омской области ищут способы борьбы с фиктивными регистрациями для поступления в престижный лицей «Авангард» в Кузьминках. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Степанова на своей страничке в телеграм-канале.
По словам министра, текущее федеральное законодательство не позволяет школам проверять фактическое место жительства детей при поступлении — можно принимать во внимание как постоянную, так и временную регистрацию.
«У министерства образования и лицея нет полномочий на проведение подобных проверок», — пояснила Степанова.
Тем не менее, ситуация находится под особым контролем. Ведомство активно сотрудничает с прокуратурой Омской области, передавая все необходимые документы и материалы для возможного расследования случаев фиктивной регистрации.
Проблема приобрела особую остроту в связи с многочисленными жалобами местных жителей Кузьминок. По их словам, реальные проживающие в районе дети не могут получить места в лицее из-за большого количества «фиктивных» учеников. Некоторые родители, проживающие в других районах города, специально оформляют временную регистрацию в Кузьминках, чтобы обеспечить своим детям зачисление в престижное учебное заведение.
Ранее мы писали, что по информации родителей, в омском лагере «Орленок» растет число заболевших детей.