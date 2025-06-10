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ВСУ ушли в глухую оборону, перестав штурмовать у Липцов и Волчанска

Маневры и штурмы ВСУ в Харьковской области все больше сменяются на оборонительные действия, заявил военный аналитик Андрей Марочко.

Источник: Аргументы и факты

Военный аналитик Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения, дислоцированные в окрестностях Липцов и Волчанска в Харьковской области, отказались от наступательных операций и перешли к жесткой обороне. Противник стремится остановить продвижение российских войск.

«За несколько последних суток отмечаются изменения тактики противника в районах Липцов и Волчанска. Маневры и штурмы все больше сменяются на оборонительные действия», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

Он добавил, что солдаты ВСУ продолжают попытки нанесения ударов по российским военнослужащим с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских орудий. По словам Марочко, эти средства по-прежнему активно применяются украинскими силами.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что западные СМИ игнорируют отказ Киева забрать у России тела солдат ВСУ.