2ГИС и Яндекс. Карты скрыли стратегические объекты Новосибирской области

Точная дата внесения изменений не разглашается. Однако, как отмечают журналисты BFM-Новосибирск, по крайней мере один из исчезнувших объектов ещё недавно присутствовал на цифровых картах. Подобные меры применяются не только в Новосибирске — в Москве, к примеру, количество скрытых объектов значительно больше.