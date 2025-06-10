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СМИ: Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов

Украинскую столицу Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов. Об этом во вторник, 10 июня, сообщает «СТРАНА.ua».

Украинскую столицу Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов. Об этом во вторник, 10 июня, сообщает «СТРАНА.ua».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что над городом поднимается столб дыма, передает RT.

Ранее Shot сообщил, что минувшей ночью Киев и его окрестности подверглись одной из наиболее интенсивных атак с использованием дронов «Герань-2». Удары затронули производственный цех завода «Артем» в Киеве, где изготавливались ракеты класса «воздух-воздух», а также топливные резервуары в аэропорту Борисполя, что привело к сильному пожару. В украинской столице наблюдались перебои с электроснабжением, а город окутал густой дым от пожаров в различных районах. Атаку уже назвали самой масштабной из тех, что когда-либо происходили в Киеве.

В Минобороны РФ также сообщили, что в ночь с 8 на 9 июня ВС РФ реализовали атаку по украинским военным объектам. Российские бойцы ударили по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в селе Дубно Ровенской области. Во время атаки военные использовали ракеты и дроны. Кроме того, они ликвидировали несколько предприятий, на которых производилось вооружение и техника.