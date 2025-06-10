СМИ: Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов

Ранее Shot сообщил, что минувшей ночью Киев и его окрестности подверглись одной из наиболее интенсивных атак с использованием дронов «Герань-2». Удары затронули производственный цех завода «Артем» в Киеве, где изготавливались ракеты класса «воздух-воздух», а также топливные резервуары в аэропорту Борисполя, что привело к сильному пожару. В украинской столице наблюдались перебои с электроснабжением, а город окутал густой дым от пожаров в различных районах. Атаку уже назвали самой масштабной из тех, что когда-либо происходили в Киеве.