СМИ: Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов

Украинскую столицу Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов. Об этом во вторник, 10 июня, сообщает «СТРАНА.ua».
На опубликованных в Сети кадрах видно, что над городом поднимается столб дыма, передает RT.
Ранее Shot сообщил, что минувшей ночью Киев и его окрестности подверглись одной из наиболее интенсивных атак с использованием дронов «Герань-2». Удары затронули производственный цех завода «Артем» в Киеве, где изготавливались ракеты класса «воздух-воздух», а также топливные резервуары в аэропорту Борисполя, что привело к сильному пожару. В украинской столице наблюдались перебои с электроснабжением, а город окутал густой дым от пожаров в различных районах. Атаку уже назвали самой масштабной из тех, что когда-либо происходили в Киеве.
В Минобороны РФ также сообщили, что в ночь с 8 на 9 июня ВС РФ реализовали атаку по украинским военным объектам. Российские бойцы ударили по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в селе Дубно Ровенской области. Во время атаки военные использовали ракеты и дроны. Кроме того, они ликвидировали несколько предприятий, на которых производилось вооружение и техника.