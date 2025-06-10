Огромные очереди: проблемы с интернетом побудили омичей сменить оператора связи

В пояснении к видео утверждается, что омичи стоят в очереди по несколько часов, чтобы купить новую SIM-карта. Якобы — это единственный оператор, у которого стабильно работает интернет. Напомним, проблемы с мобильным интернетом и сотовой связью массово начались в Омске в минувшую субботу, 7 июня. Спустя сутки о причинах перебоя в работе мобильных устройств сообщил губернатор Хоценко, объяснив их «регламентными профилактическими работами». Надо полагать, что работы затянулись на неопределенное время, и омичи вынуждены сами искать оптимальные варианты решения насущной проблемы.