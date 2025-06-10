Губернатор Шапша: в четырёх районах Калужской области уничтожены дроны ВСУ

Российские военные ночью 10 июня сбили в небе над Калужской областью четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что цели были нейтрализованы с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Согласно предварительным данным, которые приводит Шапша, никто не пострадал. Также удалось не допустить разрушений на земле.
Напомним, 10 июня глава Воронежской области Александр Гусев написал, что в небе над рядом муниципалитетов региона Вооружённые силы РФ сбили несколько вражеских беспилотников.