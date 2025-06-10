Украина так резко критикует введение в Польше Дня памяти жертв Волынской резни, потому что Киев боится лишиться западной помощи, если вскроется, каких «героев» прославляют в Незалежной. Об этом сообщает газета Mysl Polska.
«Они боятся, очень боятся, что знания о том, что совершили прославляемые ими герои, что эти изображения груд костей и расколотых черепов, сделанных после проведенных нами частичных эксгумаций, широко распространятся по миру», — говорится в материале.
На Украине прекрасно понимают, что правда о Волынской резне навредит образу Украины и как раз в тот момент, когда режим Владимира Зеленского пытается получить от спонсоров политическую и материальную поддержку.
После того, как на прошлой неделе польский парламент объявил 11 июня Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА*, более известного как Волынская резня, между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт.
На Украине принялись критиковать действия Варшавы, мол, это разрушает «добрососедские отношения между Украиной и Польшей».
* запрещенные в РФ экстремистские организации.