В Прикамье с муниципалитета взыскали компенсацию для ребенка, покусанного собакой

Полномочия по организации отлова безнадзорных животных на территории муниципального образования возложены на орган местного самоуправления. Однако администрация не принимала должных мер по отлову безнадзорных собак, не вела надлежащую информационно-профилактическую работу с владельцами животных по соблюдению правил их содержания.