В Прикамье с муниципалитета взыскали компенсацию для ребенка, покусанного собакой

Прокуратура Октябрьского района Пермского края провела проверку по факту причинения вреда здоровью по обращению законного представителя несовершеннолетнего.
Установлено, что в феврале на мальчика, который шел в школу, напала бездомная собака. Ребенок получил травмы.
Полномочия по организации отлова безнадзорных животных на территории муниципального образования возложены на орган местного самоуправления. Однако администрация не принимала должных мер по отлову безнадзорных собак, не вела надлежащую информационно-профилактическую работу с владельцами животных по соблюдению правил их содержания.
По итогам проверки прокурор, защищая прав несовершеннолетнего, обратился в суд с иском о взыскании с администрации муниципального округа компенсации морального вреда.
Октябрьский районный суд удовлетворил требования прокурора, в пользу пострадавшего ребенка взыскано 100 тыс. рублей. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.