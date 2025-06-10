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В Минске прокуратура отменила оплату жильцами разбитого хулиганом окна

Прокуратура не дала коммунальщикам взыскать с жильцов дома деньги за замену окна, разбитого хулиганом.

Источник: Комсомольская правда

В Минске прокуратура отменила оплату в счете ЖКУ за разбитое хулиганом окно в жилом доме. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры города Минска.

Так, в июне 2024-го минчанин камнем разбил окно в подъезде жилого дома. Суд признал его виновным в порче вспомогательного помещения многоквартирного дома.

Когда разбитое окно заменили, коммунальное предприятие оплатило 260 белорусских рублей за выполненную работу, а после распределило сумму между жильцами дома, внеся доли в «коммуналку».

— Тогда как ущерб подлежал взысканию только с виновного лица, — подчеркнули в прокуратуре.

В итоге прокуратура вмешалась и вынесла в адрес директора эксплуатационного участка предписание, потребовав устранить нарушения. Жильцам плату за оказание жилищно-коммунальных услуг пересчитали.

Напомним, вред, причиненный личности или имуществу, а также вред, причиненный имуществу юрлица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое причинило вред (ч.1 ст. 933 Гражданского кодекса Беларуси).

А еще суд вынес приговор минчанину, выбросившему окурок в Вечный огонь.

Между тем Минприроды хочет заменить традицию запуска шаров выпускниками в Беларуси.