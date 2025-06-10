Когда закончатся дожди в Приморье, озвучили синоптики

По словам синоптиков, в Приморье осадки сохранятся еще на сутки. Интенсивность дождей потихоньку снижается, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Мощные дожди пройдут до трех часов дня на территории всего региона. Во Владивостоке при этом уже стало спокойнее, но в некоторых районах все еще наблюдаются небольшие осадки. Специалисты уверены, что такие условия сохранятся вплоть до ночи.
С 10 на 11 июня ожидаются морось и туман, небольшие осадки продлятся до утра. Ближе ко второй половине среды распогодится. Напомним, что в регион направляется циклон со стороны Китая. Средняя температура воздуха составит +14…+21 °С, а в центральных районах края: +22…+25 °С. При этом в дальневосточной столице столбики термометра покажут +16…+19 °С.
Ранее «КП» писала, что температура воды в Амурском заливе +17 °C, в заливе Посьета +19 °C, в бухте Находка +14 °C.