Когда закончатся дожди в Приморье, озвучили синоптики

Мощные дожди пройдут до трех часов дня на территории всего региона. Во Владивостоке при этом уже стало спокойнее, но в некоторых районах все еще наблюдаются небольшие осадки. Специалисты уверены, что такие условия сохранятся вплоть до ночи.