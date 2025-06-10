Жители Иркутской области получили более 255 тысяч онлайн услуг с начала года

С начала 2025 года жители Иркутской области получили свыше 255 тысяч услуг через электронные сервисы регионального отделения Социального фонда России. Как стало известно КП-Иркутск, наибольшей популярностью среди населения пользуются единое пособие на детей, назначение и выплата пенсий (56 тысяч обращений), а также услуги, связанные с материнским капиталом (13 тысяч обращений).