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Жители Иркутской области получили более 255 тысяч онлайн услуг с начала года

Для доступа к электронным сервисам достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала 2025 года жители Иркутской области получили свыше 255 тысяч услуг через электронные сервисы регионального отделения Социального фонда России. Как стало известно КП-Иркутск, наибольшей популярностью среди населения пользуются единое пособие на детей, назначение и выплата пенсий (56 тысяч обращений), а также услуги, связанные с материнским капиталом (13 тысяч обращений).

— Для доступа к электронным сервисам достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Зарегистрировать ее можно самостоятельно, а подтвердить — в любом офисе клиентской службы Соцфонда или МФЦ, — пояснил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

Сегодня жители региона могут в электронном формате получить более 135 видов социальных услуг. Через интернет сибиряки оформляют пенсионные выплаты, распоряжаются средствами материнского капитала, проверяют сформированные пенсионные права на индивидуальном лицевом счете, запрашивают справки о размере пенсии и многое другое.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье коммунальщики выплатят компенсацию за травму от ливневой решетки.