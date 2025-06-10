Протестующие в Лос-Анджелесе забросали полицейских фейерверками

Напомним, массовые беспорядки в городе спровоцировала операция иммиграционной и таможенной полиции (ICE) по выявлению незаконных иммигрантов, которая проводилась в центре Лос-Анджелеса 7 июня. В тот же день глава Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил, что штат может прекратить перечисление федеральных налогов в связи с возможным значительным урезанием федерального финансирования администрацией президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позже сообщила, что в связи с беспорядками в город будут введены подразделения национальной гвардии.