Протестующие в Лос-Анджелесе забросали полицейских фейерверками

В Лос-Анджелесе участники акции протеста, выражающие несогласие с миграционной политикой действующего правительства США, забрасывают полицейских фейерверками. В ответ стражи порядка применяют резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
Напомним, массовые беспорядки в городе спровоцировала операция иммиграционной и таможенной полиции (ICE) по выявлению незаконных иммигрантов, которая проводилась в центре Лос-Анджелеса 7 июня. В тот же день глава Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил, что штат может прекратить перечисление федеральных налогов в связи с возможным значительным урезанием федерального финансирования администрацией президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позже сообщила, что в связи с беспорядками в город будут введены подразделения национальной гвардии.
Накануне до наступления темноты протестующие бросали в правоохранителей бутылки и другие попавшиеся под руку предметы. После заката в ход пошли фейерверки.
После применения нелетального оружия полиции удалось разделить демонстрантов на небольшие группы. Акция протеста продолжается.
Ранее сообщалось, что у протестующих в Лос-Анджелесе заметили флаг Советского Союза.