У немецкой пенсионерки родом из России родился сотый правнук

В Германии 86-летняя Нина Дюк объявила о рождении своего сотого правнука.
Фотографию женщины с самым юным представителем ее семейства публикует издание Bild.
Мальчик родился в клинике города Гера. Ребенка родила 31-летняя внучка Нины, воспитывающая вместе с супругом семерых детей. Молодая женщина, подобно своей матери и тетям, проживает в регионе Тюрингия.
Как рассказала обладательница восьмерых детей, пятидесяти трех внуков и теперь — сотни правнуков, в Германию она переехала несколько недель назад. Основную часть жизни женщина провела в Казахстане. В настоящее время, по словам пожилой дамы, она больше не может оставаться в одиночестве, поэтому дочери, много лет назад вернувшиеся на историческую родину их семьи — мать Нины появилась на свет в Бранденбурге, когда территория входила в состав Пруссии — окружили ее заботой.
Сама Нина родилась в Сибири. Впоследствии ее родные переехали на Украину, а оттуда, в 1958 году, в Казахстан, где она и провела большую часть своей жизни.
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