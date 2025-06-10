У немецкой пенсионерки родом из России родился сотый правнук

Как рассказала обладательница восьмерых детей, пятидесяти трех внуков и теперь — сотни правнуков, в Германию она переехала несколько недель назад. Основную часть жизни женщина провела в Казахстане. В настоящее время, по словам пожилой дамы, она больше не может оставаться в одиночестве, поэтому дочери, много лет назад вернувшиеся на историческую родину их семьи — мать Нины появилась на свет в Бранденбурге, когда территория входила в состав Пруссии — окружили ее заботой.