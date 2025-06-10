Пять пляжей открыли в Новосибирске, но купаться ещё нельзя

В Новосибирске официально открыты пять муниципальных пляжей к летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
С 1 июня для посещения открыты пляж в парке «Бугринская роща» на реке Оби и четыре пляжа на Обском водохранилище в парке «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг». Купание на всех пляжах временно запрещено до получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.
Мэр города Максим Кудрявцев подчеркнул необходимость обеспечения безопасности отдыхающих. На всех пляжах организованы посты спасателей и медицинской помощи, проведены необходимые исследования воды и песка, проверено качество питьевой воды.
Администрация парков завершила подготовку пляжных территорий к летнему сезону. Разрешение на купание будет выдано после получения всех необходимых санитарных заключений.