Пять пляжей открыли в Новосибирске, но купаться ещё нельзя

С 1 июня для посещения открыты пляж в парке «Бугринская роща» на реке Оби и четыре пляжа на Обском водохранилище в парке «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг». Купание на всех пляжах временно запрещено до получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.