Филолог Баранов оценил идею расширения списка нецензурных слов в РФ

Доктор филологических наук, профессор Анатолий Баранов прокомментировал расширение перечня запрещенных слов в российских СМИ, отметив, что эта мера вызывает удивление. Он подчеркнул, что подобные решения не всегда обоснованы с точки зрения языкового употребления.
По словам заведующего отделом Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, новые термины, включенные в список, имеют слабую связь с реальной речевой практикой и употреблением в обществе.
Филолог добавил, что в русском языке существуют четыре ключевых нецензурных корня, каждый из которых отличается по стилистике и жанровому применению. Некоторые из них подпадают под культурные и правовые ограничения, уточнил Баранов.
— Однако слова с остальными корнями, упомянутыми в тексте статьи, относятся к другим стилистическим регистрам: они грубые, неприличные, бранные или диалектные. Поэтому такая классификация вызывает удивление, — сказал Баранов в беседе с «Лентой.ру».
Ранее РКН перечислил все запрещенные нецензурные слова в СМИ. В свою очередь юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что нынешние размеры штрафов за мелкое хулиганство, в том числе за мат в общественном месте, не являются действенными.