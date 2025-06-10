Глава Владивостока проверил ход работ в скверах, которые благоустраивают по нацпроекту

Константин Шестаков совместно с профильными специалистами администрации Владивостока, а также общественными наблюдателями посетил общественные пространства по адресам: ул. Русская, 41 и ул. Некрасовская, 96−98.
В сквере имени Кутузова работы идут активно, уже заметны изменения на общественной территории. Так, силами подрядной организации проведено бетонирование пешеходных дорожек, сейчас рабочие устанавливают элементы детской игровой зоны.
На другом объекте, к сожалению, рабочие затянули сроки работ, поэтому подрядчику были выставлены предписания. Сейчас в сквере на Некрасовской продолжается выполнение земляных работ. До конца лета тут должны появиться благоустроенные дорожки, качели и сухой ручей с композициями из валунов и зеленых насаждений. По итогам посещения этого строительного объекта Константин Шестаков потребовал увеличить количество рабочих и техники, а также контролировать сроки и качество строительных работ.
В этом году жители Владивостока тоже активно принимают участие в голосовании за объекты, которые будут благоустроены в следующем, 2026 году. Десять территорий участвуют в голосовании, и уже наметилось несколько лидеров. Каждый горожанин старше 14 лет может повлиять на итог голосования — поучаствовать в будущем города можно на портале za.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 12 июня.