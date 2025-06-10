Глава Владивостока проверил ход работ в скверах, которые благоустраивают по нацпроекту

В этом году жители Владивостока тоже активно принимают участие в голосовании за объекты, которые будут благоустроены в следующем, 2026 году. Десять территорий участвуют в голосовании, и уже наметилось несколько лидеров. Каждый горожанин старше 14 лет может повлиять на итог голосования — поучаствовать в будущем города можно на портале za.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 12 июня.