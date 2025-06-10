Будем пользоваться только солнечным светом: Жители Кишинева опять останутся без электричества — публикуем адреса

В каких секторах Кишинёва сегодня не будет света?
Список адресов.
Ботаника:
- ул. Куза-Водэ, 45/5−45/17, 45/6−45/16, Гренобле, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/10, В. Кручий, 23, 24, 26 — с 08:50 до 16:00.
Буюканы:
- ул. Конституцией, 4, Д. Таберей, 28−34, 34A, 42−60, 72, 41−59, 67−71, 75, 9001, 9999, Дурлешть, 13, И. Раду, 29, Рошиорь, 60, В. Лупу, 42, 42/2, 42/3, 42/5, 42 A-Z, 44, 46, 46A-Z, 46/4, 46/6, 48a, 48/2, 81, 81/2, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 83, 83A, 85, 85A, 85J, 87, 87/2, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 89, 91−95, Воевозилор, 1, 1A, 2−8, Вовинцень, 11 — с 09:00 до 16:00.
Центр:
- ул. Албишоара, 16, 16/1, Измаил, 108 — с 10:00 до 16:15.
- ул. Колумна, 135−137, 140, 140/1, 144E, M. Дософтей, 118, С. Лазо, 48, 48B, Сф. Цэрий, 55/1, 59 — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
- ул. А. Дога, 33, Браништий, 1, 3/1, 3/2, 6, 999, Д. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 — с 09:00 до 17:00.