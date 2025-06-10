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В Красноярске временно закрыли бассейны на Подзолкова из-за проблем с качеством воды

В Красноярске в семейном центре «Афалин» на улице Петра Подзолкова приостановили работу бассейнов.

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В Красноярске в семейном центре «Афалин» на улице Петра Подзолкова приостановили работу бассейнов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Проверка, проведенная специалистами управления, выявила серьезные нарушения. Вода в бассейне не соответствовала гигиеническим стандартам по санитарно-химическим показателям, а уровень хлора превышал допустимые нормы.

Кроме того, в центре отсутствовал лабораторный контроль качества воды, а также программа производственного контроля.

В связи с выявленными нарушениями на владельца бассейна был составлен протокол об административном правонарушении. Временно закрытые бассейны останутся закрытыми до устранения всех недостатков, материалы дела направлены в суд.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае владельца аквацентра осудили за гибель 8-летней девочки в бассейне.