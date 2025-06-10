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Бывший глава минздрава Кузбасса Беглов задержан за крупную взятку

В Кемеровской области задержали по подозрению в получении крупной взятки ушедшего несколько дней назад с поста министра здравоохранения региона Дмитрия Белгова.

В Кемеровской области задержали по подозрению в получении крупной взятки ушедшего несколько дней назад с поста министра здравоохранения региона Дмитрия Белгова. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-чиновника, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд области.

«Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 12:00», — говорится в сообщении.

Ранее под домашний арест был отправлен глава ООО «Медтрейд — СРЦ», которого обвиняют в даче взятки Беглову. Последний, по версии следствия, получил незаконное вознаграждение за заключение госконтрактов на поставку медоборудования, а также общее покровительство.

Беглов получил пост министра здравоохранения Кузбасса весной 2022 года. 6 июня 2025-го он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее «МК» писал, что глава управления капитального строительства Бурятии задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при реконструкции театра «Ульгэр».