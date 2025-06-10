Бывший глава минздрава Кузбасса Беглов задержан за крупную взятку

В Кемеровской области задержали по подозрению в получении крупной взятки ушедшего несколько дней назад с поста министра здравоохранения региона Дмитрия Белгова. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-чиновника, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд области.