Почему бедные остаются бедными: 5 установок, которые мешают разбогатеть

Помните поговорку «Не в деньгах счастье»? А сколько раз вы слышали, что богатые люди — обязательно жадные и бессердечные? Эти убеждения въедаются в сознание с детства и работают как внутренний тормоз на всех попытках улучшить финансовое положение. Многие из нас неосознанно считают, что быть богатым — стыдно. Что честный человек не может заработать много денег. Что если у тебя появляются лишние средства, ты автоматически становишься плохим. Такие установки заставляют саботировать собственный успех — отказываться от выгодных предложений, занижать цены на свои услуги, чувствовать вину за любую прибыль.