«Лишние» деньги и повышенный кэшбек: Life.ru узнал о новой схеме телефонного мошенничества

Важно помнить, что банки никогда не требуют конфиденциальную информацию по телефону, не просят переводить деньги для «возврата переплаты» и не используют мессенджеры или соцсети для решения финансовых вопросов. Если пользователю звонят с подобным предложением, следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в службу поддержки банка по номеру с его официального сайта или из договора. В случае, если мошенникам удалось получить доступ к карте, нужно сразу заблокировать её через банк, а также изменить учётные данные для входа в онлайн-банкинг.