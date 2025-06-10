Доклад Комиссии Рокфеллера о преступлениях ЦРУ был опубликован 50 лет назад

Речь идет о проекте под кодовым именем MKUltra. Главой проекта был химик Сидни Готлиб, и одной из его задач было разработать «наркотик правды» — гипотетическое средство, которое не дает врать, заставляя «расколоться» на допросах. Современная наука не подтверждает существование такой субстанции: в крайнем случае, препараты могут сделать человека более разговорчивым и склонным к эмпатии. Еще они могут заставить его страдать, работая в этом случае для добычи правды так же, как газовая горелка или электрошокер. Поэтому сотрудников ЦРУ должно было ждать очевидное разочарование и закрытие проекта, подобно сотне других плохих идей. Однако масштаб проекта, а главное — методы исследований отличали MKUltra от безвредного поиска телепатов и ясновидящих.