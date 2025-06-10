«Газета.Ru» протестировала гибридную консоль Nintendo Switch 2

И будьте готовы, что цифровые копии игр от самой Nintendo теперь стоят $80 (около 6,3 тыс. руб.), а картриджи и того дороже. Это одна из самых дорогих консолей, предлагающая упрощенные версии игр по цене выше, чем на других платформах. Если нужен бюджетный гейминг, то лучше рассмотреть Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series S с подпиской Game Pass Ultimate или ПК. Тем более, что первое поколение получило огромную популярность в том числе за счет взлома, позволяющего играть «бесплатно». Работают ли уже пираты над взломом Switch 2 — можно только догадываться.