На границе РФ и Казахстана обнаружили новый вид растения

Сейчас известно около 5 тыс. видов растений из рода астрагал, которые по своим свойствам близки к женьшеню. Астрагал укрепляет иммунную систему в борьбе с онкологией и заболеваниями сердца, обладает противовирусными свойствами, стимулируя выработку интерферона. Астрагалы способствуют запуску внутренних механизмов борьбы организма с простудой, гриппом, бронхитом, а препараты из астрагалов улучшают работу печени, снижают уровень сахара в крови, способствуют расширению кровеносных сосудов, что в свою очередь, приводит к снижению артериального давления.