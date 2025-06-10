На границе РФ и Казахстана обнаружили новый вид растения

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Ученые Астраханского государственного университета (АГУ) имени В. Н. Татищева совместно с исследователями из Западно-Казахстанского университета им. Махамбета Утемисова и Ботанического сада Уральского отделения РАН обнаружили во время экспедиции на границе России и Казахстана новый для науки вид астрагала — растения, известного широким спектром лечебных свойств. Новый вид получил название «астрагал Иванова» (Astragal usivanovii Knjaz., Laktionov, Akhmedenova), сообщили ТАСС в пресс-службе АГУ.
«Во время международной научно-исследовательской экспедиция “Индер-2025” ученые двух вузов обнаружили новый для науки вид широко известного своими лечебными свойствами растения — астрагала, который древние скифы называли “травой бессмертия”. Этот вид оказался эндемичным для Индерского солянокупольного района, расположенного на границе России и Казахстана. Новый вид растения получил название астрагал Иванова в честь известного ботаника, руководителя научной школы геоботаники в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова Всеволода Иванова», — сказали в пресс-службе.
Астрагал Иванова — полукустарничек с многолетними, ветвящимися побегами длиной 5−10 см и цветоносами длиной 5−8 см. Венчик цветков — кремового или светло-розового цвета. Плоды — полые внутри бобы, которые содержат около 25 семян.
Сейчас известно около 5 тыс. видов растений из рода астрагал, которые по своим свойствам близки к женьшеню. Астрагал укрепляет иммунную систему в борьбе с онкологией и заболеваниями сердца, обладает противовирусными свойствами, стимулируя выработку интерферона. Астрагалы способствуют запуску внутренних механизмов борьбы организма с простудой, гриппом, бронхитом, а препараты из астрагалов улучшают работу печени, снижают уровень сахара в крови, способствуют расширению кровеносных сосудов, что в свою очередь, приводит к снижению артериального давления.
«Учеными России ведутся исследования различных видов астрагала с целью возможности их использования для лечения онкологических заболеваний. Каждый новый, только что открытый вид растения несет в себе неизученные, потенциально полезные и уникальные лекарственные свойства», — пояснили в пресс-службе.