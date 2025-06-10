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Протесты в Лос-Анджелесе продолжаются: полиция пустила в ход слезоточивый газ

Полиция Лос-Анджелеса применила слезоточивый газ против протестующих.

Источник: Комсомольская правда

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) правоохранительные органы были вынуждены применить спецсредства для разгона участников массовых протестов. Как сообщает корреспондент РИА Новости, во вторник полицейские в полной экипировке использовали слезоточивый газ против демонстрантов.

Сотрудники полиции действовали в защитных шлемах, противогазах и со специальными дубинками. Применение слезоточивого газа стало ответом на обострение ситуации во время акций протеста.

Напомним, что в конце прошлой недели в Лос-Анджелесе разгорелись массовые протесты мигрантов. Они яростно выступают против того, чтобы их депортировали. Национальная гвардия уже присутствует в городе.

Президент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Лос-Анджелес из-за бушующих там беспорядков. Он подчеркнул, что главе полиции города Макдоннеллу «придется пересмотреть ситуацию», так как протестующие становятся все более и более агрессивными.