Российские военные лишили ВСУ полумиллиона долларов

За последние три месяца бойцы спецназа «Хан» из состава 51-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожили более 30 украинских беспилотников «Баба-Яга», нанеся ВСУ ущерб, превышающий полмиллиона долларов. Об этом во вторник, 10 июня, рассказал оператор беспилотника с позывным «Грек».
— Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА «Баба-Яга». С учетом того, что одна «Баба-Яга» стоит около двадцати тысяч, мы уже больше полумиллиона долларов им ущерба нанесли. Ну и дальше продолжаем, — рассказал он.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что при обнаружении вражеского дрона российский разведывательный БПЛА сразу передает координаты, после чего на перехват вылетают ударные беспилотники, которые эффективно догоняют и ликвидируют цель.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь с 8 на 9 июня ВС РФ реализовали атаку по украинским военным объектам. Российские бойцы ударили по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в селе Дубно Ровенской области. Во время атаки военные использовали ракеты и дроны. Кроме того, они ликвидировали несколько предприятий, на которых производилось вооружение и техника.