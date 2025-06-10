Российские военные лишили ВСУ полумиллиона долларов

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь с 8 на 9 июня ВС РФ реализовали атаку по украинским военным объектам. Российские бойцы ударили по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в селе Дубно Ровенской области. Во время атаки военные использовали ракеты и дроны. Кроме того, они ликвидировали несколько предприятий, на которых производилось вооружение и техника.