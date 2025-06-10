Онколог Артамонова: рак поджелудочной железы тяжело лечить по трем причинам

Современная концепция взаимоотношений иммунитета и опухоли совершенно другая, и она описывает три этапа этих отношений. Первый — эффективное распознавание и уничтожение опухолевых клеток. Вот у нас появились первые раковые клетки, которые иммунная система хорошо распознала, отличила от нормальных, она их должна уничтожить. Это происходит еще до клинической манифестации рака, на самом микроскопической уровне, когда мы еще даже не знаем, что у нас есть раковые клетки.