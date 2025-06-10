Стало известно, какую пользу приносит кофе женщинам в зрелом возрасте

В рамках исследования анализировались данные, накопленные за 30 лет, охватившие десятки тысяч представительниц прекрасного пола. Обнаружилось, что женщины, регулярно употреблявшие кофе с кофеином, чаще сохраняли физическую активность и ясность мышления в поздние годы. Наиболее выраженный результат отмечался у тех, кто выпивал в среднем три чашки ежедневно. По словам эндокринолога, доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника МГУ Зухры Павловой, вероятно, речь идет о небольших объемах напитка.