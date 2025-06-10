Стало известно, какую пользу приносит кофе женщинам в зрелом возрасте

Ученые выявили благотворное влияние кофе на замедление возрастных изменений у женщин. Как указали исследователи в научном издании Nutrition 2025, потребление данного напитка в зрелые годы способствует поддержанию здоровья и сохранению умственных функций в преклонном возрасте.
В рамках исследования анализировались данные, накопленные за 30 лет, охватившие десятки тысяч представительниц прекрасного пола. Обнаружилось, что женщины, регулярно употреблявшие кофе с кофеином, чаще сохраняли физическую активность и ясность мышления в поздние годы. Наиболее выраженный результат отмечался у тех, кто выпивал в среднем три чашки ежедневно. По словам эндокринолога, доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника МГУ Зухры Павловой, вероятно, речь идет о небольших объемах напитка.
Иные напитки, включая чай, газировку и декафеинизированный кофе, подобного действия не проявляли. Павлова подчеркнула, что кофе не служит универсальным средством поддержания здоровья, однако для женщин может выступать дополнительным фактором, способствующим активному долголетию.
Специалист также дала рекомендации для максимального извлечения пользы из напитка. По ее мнению, предпочтительно употреблять свежеприготовленный кофе, идеально — профильтрованный. Напиток стоит пить без добавок — сахара, молока или сиропов — и не натощак. Лучше выждать приблизительно час после еды, приема лекарств или витаминных комплексов.
Кроме того, Павлова советует ограничить употребление кофе первой половиной дня, избегая его приема перед сном. Также рекомендуется сопровождать напиток стаканом воды для предупреждения дегидратации организма.
Читайте также: Ученые оценили влияние кофеина на мозг во время сна.