Telegraph: Между Украиной и Польшей вспыхнул конфликт на исторической почве

Новый президент Польши Кароль Навроцкий сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости решить «давно назревшие исторические вопросы». До этого Навроцкий заявил, что вопрос об эксгумации жертв Волынской резни до сих пор не решен, а Украина не относится к Польше как к партнеру.