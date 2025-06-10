Telegraph: Между Украиной и Польшей вспыхнул конфликт на исторической почве

Между Украиной и Польшей возник новый конфликт после того, как польский парламент учредил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА*. Об этом во вторник, 10 июня, сообщила The Telegraph.
По информации британской газеты, две страны продолжают расходиться во мнениях относительно того, следует ли классифицировать эти массовые убийства как геноцид.
— Министерство иностранных дел Украины раскритиковало этот шаг, заявив, что решение почтить память жертв «так называемого геноцида» противоречит «добрососедским отношениям между Украиной и Польшей», — говорится в материале.
Ряд ведущих польских политиков ранее заявляли, что признание данных событий геноцидом является обязательным условием для поддержки Польшей вступления Украины в Европейский союз, передает РИА Новости.
Новый президент Польши Кароль Навроцкий сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости решить «давно назревшие исторические вопросы». До этого Навроцкий заявил, что вопрос об эксгумации жертв Волынской резни до сих пор не решен, а Украина не относится к Польше как к партнеру.
* запрещенные в РФ экстремистские организации.