Воспитанник «Адмирала» Рафик Варосян возвращается в родной клуб после сезона в Канаде

Стоит отметить, что до отъезда в Северную Америку Варосян уже успел дебютировать в МХЛ за «Тайфун» в сезоне 2023/2024. В свои 16 лет форвард быстро занял лидирующие позиции в команде, войдя в тройку лучших снайперов клуба. Кроме того, в том же сезоне талантливый нападающий дебютировал в составе юниорской сборной России, где добился значительных успехов, став бронзовым призером «Кубка Будущего» в Минске и победителем одноименного турнира в формате «3×3».