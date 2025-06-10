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Воспитанник «Адмирала» Рафик Варосян возвращается в родной клуб после сезона в Канаде

Владивостокский «Адмирал» продолжает радовать фанатов приятными новостями, касающимися усиления состава.

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Источник: БЕЛТА

В следующем сезоне КХЛ цвета «моряков» будет защищать знакомый местной публике Рафик Варосян, который недавно завершившуюся кампанию провел в лиге Онтарио, набрав 13 очков результативности в 50 поединках.

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков отметил, что клуб внимательно следил за развитием своего воспитанника за океаном. По его оценке, сейчас Варосян полностью готов к следующему этапу в своей карьере и обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать важным игроком в структуре клуба.

Стоит отметить, что до отъезда в Северную Америку Варосян уже успел дебютировать в МХЛ за «Тайфун» в сезоне 2023/2024. В свои 16 лет форвард быстро занял лидирующие позиции в команде, войдя в тройку лучших снайперов клуба. Кроме того, в том же сезоне талантливый нападающий дебютировал в составе юниорской сборной России, где добился значительных успехов, став бронзовым призером «Кубка Будущего» в Минске и победителем одноименного турнира в формате «3×3».