Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: в ДНР найден заминированный тайник с оружием ВСУ

В тайнике, оставленном ВСУ в Богоявленке, были обнаружены 48 мин, 670 патронов и 340 кумулятивных выстрелов.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ в ходе зачистки освобождённого села Богоявленка в ДНР обнаружили тайник с вооружением, оставленным ВСУ при отступлении из населённого пункта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при отходе украинские формирования заминировали это место.

«В ходе зачистки села Богоявленка обнаружили в подвале частного дома заминированный схрон с вооружением», — отмечается в сообщении.

Специалисты-взрывотехники обезвредили оставленные противником мины-ловушки. В Федеральной службе сотрудники уточнили, что в тайнике находилось 48 мин, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов.

Изъятое ФСБ оружие было передано силам Минобороны России для дальнейшего использования.

Напомним, в феврале стало известно, что сотрудники Росгвардии и Федеральной службы сотрудники обнаружили в ЛНР схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами. В нем украинские формирования спрятали более 4000 патронов различного калибра, свыше 10 гранат и три кумулятивно-осколочных фугасных выстрела 40×53 мм M430A1 HEDP американского производства.