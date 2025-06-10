ФСБ: в ДНР найден заминированный тайник с оружием ВСУ

Сотрудники ФСБ в ходе зачистки освобождённого села Богоявленка в ДНР обнаружили тайник с вооружением, оставленным ВСУ при отступлении из населённого пункта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что при отходе украинские формирования заминировали это место.
«В ходе зачистки села Богоявленка обнаружили в подвале частного дома заминированный схрон с вооружением», — отмечается в сообщении.
Специалисты-взрывотехники обезвредили оставленные противником мины-ловушки. В Федеральной службе сотрудники уточнили, что в тайнике находилось 48 мин, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов.
Изъятое ФСБ оружие было передано силам Минобороны России для дальнейшего использования.
Напомним, в феврале стало известно, что сотрудники Росгвардии и Федеральной службы сотрудники обнаружили в ЛНР схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами. В нем украинские формирования спрятали более 4000 патронов различного калибра, свыше 10 гранат и три кумулятивно-осколочных фугасных выстрела 40×53 мм M430A1 HEDP американского производства.