ФСБ: в ДНР найден заминированный тайник с оружием ВСУ

Напомним, в феврале стало известно, что сотрудники Росгвардии и Федеральной службы сотрудники обнаружили в ЛНР схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами. В нем украинские формирования спрятали более 4000 патронов различного калибра, свыше 10 гранат и три кумулятивно-осколочных фугасных выстрела 40×53 мм M430A1 HEDP американского производства.