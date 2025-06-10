Эксперты изменили правила поворота на оживлённом перекрёстке Владивостока

Со вторника, 10 июня, на перекрестке улиц Некрасовской, Гоголя и проспекта Красного Знамени во Владивостоке изменилась схема организации дорожного движения.
Как уточнила пресс-служба Центра организации дорожного движения Владивостока, в этом месте появился новый дорожный знак, который регламентирует направления движения по полосам. Его установка направлена на повышение безопасности и снижение числа аварий на данном участке.
Ранее крайняя правая и средняя полосы на перекрестке были предназначены исключительно для движения прямо, а по крайней левой полосе водители могли как повернуть налево, так и продолжить движение в прямом направлении.
Согласно новой схеме, для поворота налево на улицу Гоголя теперь необходимо занимать только крайнюю левую полосу. Поворот налево с других полос в этом направлении запрещён. Средняя полоса разрешает движение прямо и поворот налево на проспект Красного Знамени в сторону улицы Толстого. Крайняя правая полоса предназначена исключительно для движения прямо.
По словам директора Центра организации дорожного движения Павла Васильева, решение об изменении схемы было принято после анализа аварийности и мониторинга ситуации на перекрестке. Отмечается, что новая схема отличается от первоначального проекта, так как специалисты решили не разрешать поворот налево на улицу Гоголя со второй полосы, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций.
Водителям рекомендуется внимательно следить за обновлённой разметкой и установленными знаками, а также строго соблюдать требования новой схемы движения на этом участке.