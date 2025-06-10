Эксперты изменили правила поворота на оживлённом перекрёстке Владивостока

По словам директора Центра организации дорожного движения Павла Васильева, решение об изменении схемы было принято после анализа аварийности и мониторинга ситуации на перекрестке. Отмечается, что новая схема отличается от первоначального проекта, так как специалисты решили не разрешать поворот налево на улицу Гоголя со второй полосы, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций.