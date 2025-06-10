«За последние четыре года 44 родника исчезло». Ученые сказали об исчезающих родниках в Беларуси

В Беларуси исчезают родники. Об этом в Центральном научно-исследовательском институте комплексного использования водных ресурсов сообщили БелТА.
Так, по словам начальника отдела поверхностных вод института Елены Громадской, в рамках масштабной работы по инвентаризации в Беларуси проводят учет поверхностных водных объектов. Реализацией госпрограммы занимается Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
— Родники исследуется в рамках инвентаризации всех водных объектов, — пояснила специалист.
Первый цикл инвентаризации завершился в 2020-м, тогда в Беларуси насчитывалось 1183 родника. В 2021—2025 реализуется второй этап инвентаризации для актуализации данных, и выяснилось, что более четырех десятков родников за это время исчезли в республике.
— Где-то родники исчезают, где-то мы находим новые. За последние четыре года 44 родника исчезли и появилось 37 новых, — сказала Елена Громадская.
Главной причиной исчезновения родников ученые называют антропогенную деятельность. Часто к этому приводит нерациональное и непродуманное благоустройство.
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