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«За последние четыре года 44 родника исчезло». Ученые сказали об исчезающих родниках в Беларуси

Ученые сообщили, что в Беларуси исчезают родники.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси исчезают родники. Об этом в Центральном научно-исследовательском институте комплексного использования водных ресурсов сообщили БелТА.

Так, по словам начальника отдела поверхностных вод института Елены Громадской, в рамках масштабной работы по инвентаризации в Беларуси проводят учет поверхностных водных объектов. Реализацией госпрограммы занимается Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Родники исследуется в рамках инвентаризации всех водных объектов, — пояснила специалист.

Первый цикл инвентаризации завершился в 2020-м, тогда в Беларуси насчитывалось 1183 родника. В 2021—2025 реализуется второй этап инвентаризации для актуализации данных, и выяснилось, что более четырех десятков родников за это время исчезли в республике.

— Где-то родники исчезают, где-то мы находим новые. За последние четыре года 44 родника исчезли и появилось 37 новых, — сказала Елена Громадская.

Главной причиной исчезновения родников ученые называют антропогенную деятельность. Часто к этому приводит нерациональное и непродуманное благоустройство.

Между тем Минприроды хочет заменить традицию запуска шаров выпускниками в Беларуси.

А синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».