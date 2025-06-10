«За последние четыре года 44 родника исчезло». Ученые сказали об исчезающих родниках в Беларуси

Первый цикл инвентаризации завершился в 2020-м, тогда в Беларуси насчитывалось 1183 родника. В 2021—2025 реализуется второй этап инвентаризации для актуализации данных, и выяснилось, что более четырех десятков родников за это время исчезли в республике.