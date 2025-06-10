«Черное небо» над Омском: город задыхается от смога второй день подряд

Наиболее острая ситуация сложилась в Кировском округе, где зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода — токсичного вещества с резким неприятным запахом. По данным мониторинга, максимальное загрязнение воздуха наблюдается в ночное и утреннее время, несколько снижаясь днем. Специалисты прогнозируют некоторое улучшение ситуации со среды, когда прогнозируется изменения погодных условий и ветер может снизить концентрацию вредных веществ.