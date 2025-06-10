«Черное небо» над Омском: город задыхается от смога второй день подряд

В Омске второй день сохраняется неблагоприятная экологическая обстановка. Синоптики продлили режим «черного неба» до утра вторника, 9 июня. Однако, и сегодня с утра в городке Нефтяников в воздухе ощущались неприятные «ароматы». Проблема в безветрии, говорят специалисты.
Жители города массово сообщают о критической экологической ситуации в социальных сетях, особенно в группе «Дыши! Омск».
«Вторые сутки дышать невозможно! Мало того, что душно, еще и вонь! Мы уже забыли, когда дышали нормальным воздухом» — пишут омичи.
Наиболее острая ситуация сложилась в Кировском округе, где зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода — токсичного вещества с резким неприятным запахом. По данным мониторинга, максимальное загрязнение воздуха наблюдается в ночное и утреннее время, несколько снижаясь днем. Специалисты прогнозируют некоторое улучшение ситуации со среды, когда прогнозируется изменения погодных условий и ветер может снизить концентрацию вредных веществ.