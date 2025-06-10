Бойцы батальона «Хан» за три месяца уничтожили дроны ВСУ на сумму $500 тысяч

«С марта наш батальон добился значительных успехов. Наши операторы FPV-дронов уничтожили больше 30 вражеских БПЛА “Баба-Яга”. Учитывая, что стоимость одного дрона составляет около 20 тысяч долларов, мы уже нанесли ущерб на сумму более полумиллиона. И это только начало», — рассказал боец.