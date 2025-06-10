Бойцы батальона «Хан» за три месяца уничтожили дроны ВСУ на сумму $500 тысяч

«С марта наш батальон добился значительных успехов. Наши операторы FPV-дронов уничтожили больше 30 вражеских БПЛА “Баба-Яга”. Учитывая, что стоимость одного дрона составляет около 20 тысяч долларов, мы уже нанесли ущерб на сумму более полумиллиона. И это только начало», — рассказал боец.
По словам военнослужащего, как только разведывательный дрон подразделения фиксирует в воздухе вражеский БПЛА, на перехват немедленно вылетают ударные беспилотники ВС РФ, которые успешно догоняют и сбивают противника в воздухе. Бойцы батальона уверены, что их усилия помогут значительно ослабить противника на фронте.
Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли мощный удар по украинской базе в Черниговской области. Координатор николаевского российского подполья Сергей Лебедев сообщил, что там тренировали боевиков Вооружённых сил Украины.