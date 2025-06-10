Граждане Колумбии ищут служивших в ВСУ родных через российское посольство

Ранее Руслан Татаринов, автор Telegram-канала «Шепот фронта», где с помощью спецпрограмм идет подсчет некрологов, опубликованных на Украине, сообщил, что сейчас по числу ликвидированных на Украине наемников колумбийцы находятся на третьем месте. Их убито уже больше 200 человек.