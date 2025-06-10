Колумбийские граждане обращались в российскую дипмиссию в Боготе за помощью в поисках родственников, которые отправились на Украину участвовать боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Колумбии.
«Действительно, к нам поступают запросы от родственников колумбийских наемников об оказании содействия в поиске их близких», — рассказали дипломаты.
В этой связи посольство советовало гражданам Колумбии обращаться в колумбийское диппредставительство в Москве.
Ранее Руслан Татаринов, автор Telegram-канала «Шепот фронта», где с помощью спецпрограмм идет подсчет некрологов, опубликованных на Украине, сообщил, что сейчас по числу ликвидированных на Украине наемников колумбийцы находятся на третьем месте. Их убито уже больше 200 человек.
Сейчас в общей сложности в рядах ВСУ около четырех батальонов колумбийцев. Места постоянно освобождаются. Прибывают непрерывно новые бойцы — по три, по пять человек.