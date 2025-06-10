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Граждане Колумбии ищут служивших в ВСУ родных через российское посольство

Колумбийцы присылают запросы в посольство РФ, чтобы найти служащих в ВСУ родных.

Источник: Комсомольская правда

Колумбийские граждане обращались в российскую дипмиссию в Боготе за помощью в поисках родственников, которые отправились на Украину участвовать боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Колумбии.

«Действительно, к нам поступают запросы от родственников колумбийских наемников об оказании содействия в поиске их близких», — рассказали дипломаты.

В этой связи посольство советовало гражданам Колумбии обращаться в колумбийское диппредставительство в Москве.

Ранее Руслан Татаринов, автор Telegram-канала «Шепот фронта», где с помощью спецпрограмм идет подсчет некрологов, опубликованных на Украине, сообщил, что сейчас по числу ликвидированных на Украине наемников колумбийцы находятся на третьем месте. Их убито уже больше 200 человек.

Сейчас в общей сложности в рядах ВСУ около четырех батальонов колумбийцев. Места постоянно освобождаются. Прибывают непрерывно новые бойцы — по три, по пять человек.