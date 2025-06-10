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Трое выпускников Хабаровского края набрали 100 баллов по профильной математике

В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по математике.

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Источник: Минобрнауки Хабаровского края

Максимальные 100 баллов по математике профильного уровня получили трое выпускников, сообщили в министерстве образования и науки края. Профильную математику сдавали 2336 школьников, сообщает ИА AmurMedia.

— Высший балл получили одиннадцатиклассники школы № 3 ₽.п. Ванино, лицея № 1 г. Комсомольска-на-Амуре и лицея инновационных технологий г. Хабаровска. Выпускники справились не только с вычислениями, решением уравнений, применением производной и работой с функциями, но и уверенно выполнили геометрические задания, — уточнили в министерстве.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки края, математику базового уровня сдавал 2831 человек, из них 749 — получили оценку «5».

По итогам четырех экзаменов в копилке региона 19 стобалльных результатов. Из них 11 — по химии, четыре — по литературе, три — по математике и один — по истории.

Напомним, что выпускники Хабаровского края, получившие на экзамене 95 баллов и выше, могут претендовать на денежную премию имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова.