Созданы наноструктурированные магниты, работающие при температуре до 550 градусов

ТВЕРЬ, 10 июня. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного университета (ТвГУ) создали наноструктурированные магнитные материалы, которые могут сохранять свойства при температуре до 550 градусов. В будущем их можно будет применять в электродвигателях, навигационных системах и системах наведения, магнитно-резонансных томографах, рассказал ТАСС заведующий лабораторией магнитных материалов, заведующий кафедрой Физики конденсированного состояния ТвГУ Алексей Карпенков.
«Высокотемпературные магниты на основе системы редкоземельных металлов (РЗМ) Co-Fe-Cu-Zr являются уникальными материалами благодаря своей исключительной термостабильности при повышенных температурах (до 400−550 градусов). Это делает их незаменимыми в областях, где обычные магниты теряют свои свойства», — пояснил эксперт.
Как сообщил Карпенков, в настоящее время с точки зрения потребительского рынка безусловным лидером являются постоянные магниты на основе сплавов Nd-Fe-B, однако они теряют свойства при температуре выше 200 градусов. По словам эксперта, современные устройства микроэлектроники и приборостроения требуют от постоянных магнитов не только наилучших магнитных свойств, но и стабильности этих характеристик в широком температурном интервале. «На кафедре получены уникальные постоянные магниты с повышенной температурной стабильностью магнитной индукции. Авторским коллективом разработаны технологические методы синтеза интерметаллических соединений и их термических обработок», — отметил собеседник агентства.
Применяться магниты, разработанные учеными ТвГУ, могут в электродвигателях, генераторах, гироскопах и навигационных системах в аэрокосмической и авиационной промышленности; системах наведения и управления, радиолокационные системы, электродвигатели для военной техники в оборонной промышленности; оборудовании для измерения в процессе бурения в нефтегазовой промышленности; магнитно-резонансных томографах и многом другом.