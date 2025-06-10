Созданы наноструктурированные магниты, работающие при температуре до 550 градусов

Как сообщил Карпенков, в настоящее время с точки зрения потребительского рынка безусловным лидером являются постоянные магниты на основе сплавов Nd-Fe-B, однако они теряют свойства при температуре выше 200 градусов. По словам эксперта, современные устройства микроэлектроники и приборостроения требуют от постоянных магнитов не только наилучших магнитных свойств, но и стабильности этих характеристик в широком температурном интервале. «На кафедре получены уникальные постоянные магниты с повышенной температурной стабильностью магнитной индукции. Авторским коллективом разработаны технологические методы синтеза интерметаллических соединений и их термических обработок», — отметил собеседник агентства.