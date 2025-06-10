Число зараженных клещами волгоградцев выросло до пяти

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 10 июня в регионе зафиксировано уже 2 случая Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и 3 случая иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).
Около недели назад в РПН сообщали об 1 случае КГЛ и 1 случае ИКБ.
Всего за последнюю неделю число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило 127, что не превышает среднемноголетних значений.
Между тем, в РПН напомнили, что большинство случаев заражения перечисленными заболеваниями происходит из-за укуса инфицированного клеща, однако известны истории, когда вирус передавался при употреблении парного молока. Следует помнить, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен.
Чтобы уберечься от клещей, необходимо соблюдать правила безопасности, например, носить закрытую одежду в лесу.