Число зараженных клещами волгоградцев выросло до пяти

Между тем, в РПН напомнили, что большинство случаев заражения перечисленными заболеваниями происходит из-за укуса инфицированного клеща, однако известны истории, когда вирус передавался при употреблении парного молока. Следует помнить, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен.