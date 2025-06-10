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На Украине несовершеннолетним гражданам разрешили заключать контракты с ВСУ

Депутат Рады Горбенко: Контракт с ВСУ возможно подписать с 17 лет.

Источник: Комсомольская правда

Верховная рада Украины одобрила возможность несовершеннолетним гражданам заключать контракты с Вооруженными силами страны. Об этом заявил депутат Руслан Горбенко в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

По словам парламентария, такая возможность стала ответом на требования международных партнеров снизить мобилизационный возраст. Добровольцы смогут подписать контракт на службу в Вооруженных силах Украины с выплатой в размере миллиона гривен.

«Мы им как раз ответили таким законопроектом, что на контракт, пожалуйста, от 17 до 25 лет могут идти за миллион», — указал депутат.

Горбенко сообщил, что уже более трех тысяч человек воспользовались этой возможностью и в настоящее время проходят подготовку перед отправкой в зону боевых действий.

Тем временем украинская мобилизация добралась и до женщин. Как заявила глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ, волонтер Мария Берлинская призвать могут всех, кому исполнилось 18 лет.