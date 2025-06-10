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Выпускников призывают отказаться от запуска воздушных шаров. Что предлагают взамен?

Минприроды Беларуси обратилось к организаторам выпускных мероприятий с призывом отказаться от запуска воздушных шаров.

Источник: Смартпресс

«Они эффектно улетают в небо, но остаётся губительный след в окружающей среде», — отметили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что прямого запрета за запуск шаров нет, «но важно осознавать масштаб вреда природе».

Минприроды предлагает вместо заменить эту традицию на высаживание цветов — обустроить тематическую клумбу в рамках акции «Выпускной по-зеленому».

Вред воздушных шаров для экологии.

Латексные шары разлагаются от 4 до 100 лет, отравляя почву ядовитыми веществами.

Падающие обломки шаров и ленточки легко принимаются наземными животными за пищу — в итоге они могут умереть от желудочной непроходимости.

Воздушный шар может запутаться в высоковольтных проводах, а это становится причиной коротких замыканий.

Гелий, которым заполняются шары — дефицитный и невозобновляемый газ. Он нужен для более важных задач — например, в медицине.

Напомним, выпускные в Беларуси пройдут 13 июня.