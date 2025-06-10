В Новосибирской области 12 выпускников удалили с ЕГЭ

В Новосибирской области в период с 23 мая по 6 июня 12 выпускников не смогли написать Единый государственный экзамен, так как были удалены за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном Министерстве образования.
— В Новосибирской области при проведении ЕГЭ было удалено 12 человек, — говорится в сообщении.
Уточняется, что большинство из них, а именно девять человек, были удалены за наличие шпаргалок. Еще двое попались на том, что пронесли на ЕГЭ телефон, а один взял с собой смарт-часы.