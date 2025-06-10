Россиян предупредили о штрафах за дачные заборы

«Штрафы обычно устанавливаются для граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а по отдельным регионам, например в Московской области и Санкт-Петербурге, — от 5 до 10 тысяч рублей», — заявил вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов. Глухими считаются ограждения из профнастила, кирпича или бетона, препятствующие свету и циркуляции воздуха. Его слова передает РИА Новости.