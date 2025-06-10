Россиян предупредили о штрафах за дачные заборы

На дачных участках в России можно устанавливать глухие заборы со стороны улицы.
Глухие заборы на дачах в России можно устанавливать только со стороны улиц, тогда как между участками предпочтительны сетчатые ограждения высотой 1,2−1,8 метра, говорят юристы. Нарушение этих рекомендаций в некоторых регионах может привести к штрафам.
«Штрафы обычно устанавливаются для граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а по отдельным регионам, например в Московской области и Санкт-Петербурге, — от 5 до 10 тысяч рублей», — заявил вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов. Глухими считаются ограждения из профнастила, кирпича или бетона, препятствующие свету и циркуляции воздуха. Его слова передает РИА Новости.
Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук пояснил, что обязательных законов или постановлений по этому вопросу нет, а существующие ГОСТы и своды правил носят рекомендательный характер. Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина уточнила, что в России действует свод правил СП 53.13330.2019, регулирующий планировку садоводческих товариществ, включая установку заборов. Хотя эти нормы не обязательны, они могут учитываться в судебных спорах между соседями.
Ранее сообщалось, что правила возведения ограждений между дачными участками устанавливаются соответствующими региональными и местными нормативными документами. В случае если сплошной забор создает затенение соседнего участка или препятствует его проветриванию, такое ограждение может быть признано нарушающим действующие нормы. В подобных ситуациях суд имеет право обязать собственника демонтировать забор. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.