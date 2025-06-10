Родственники невесты убили жениха во время свадьбы в Индии

Жених бросился защищать своего отца, вступив в схватку, но противники оказались сильнее. Один из присутствующих молодых людей начал наносить ему удары палками, а другой достал пистолет и несколькими ударами рукоятью оружия травмировал голову. От полученных повреждений жених быстро потерял сознание.