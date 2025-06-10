Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственники невесты убили жениха во время свадьбы в Индии

В индийском городе Гхазипур родственники невесты убили жениха во время свадьбы. Как сообщил News9Live, инцидент произошел вечером в четверг, 5 июня.

В индийском городе Гхазипур родственники невесты убили жениха во время свадьбы. Как сообщил News9Live, инцидент произошел вечером в четверг, 5 июня.

Согласно данным СМИ, многие участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Сначала дело ограничилось словесной перебранкой из-за выбора песни, но позже спор перерос в массовую потасовку. Когда отец жениха решил вмешаться и попытался утихомирить разбушевавшихся родственников невесты, на него набросилась толпа агрессивно настроенных мужчин.

Жених бросился защищать своего отца, вступив в схватку, но противники оказались сильнее. Один из присутствующих молодых людей начал наносить ему удары палками, а другой достал пистолет и несколькими ударами рукоятью оружия травмировал голову. От полученных повреждений жених быстро потерял сознание.

Пострадавшего немедленно доставили в ближайшую клинику, где врачи несколько часов пытались вернуть его к жизни, но усилия медиков оказались тщетны.

Подозреваемый задержан правоохранительными органами и помещен под стражу, передает агентство.

Ранее в США мужчина убил невесту за два дня до свадьбы, чтобы скрыть от нее свою тайную жизнь.