Родственники невесты убили жениха во время свадьбы в Индии

В индийском городе Гхазипур родственники невесты убили жениха во время свадьбы. Как сообщил News9Live, инцидент произошел вечером в четверг, 5 июня.
Согласно данным СМИ, многие участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Сначала дело ограничилось словесной перебранкой из-за выбора песни, но позже спор перерос в массовую потасовку. Когда отец жениха решил вмешаться и попытался утихомирить разбушевавшихся родственников невесты, на него набросилась толпа агрессивно настроенных мужчин.
Жених бросился защищать своего отца, вступив в схватку, но противники оказались сильнее. Один из присутствующих молодых людей начал наносить ему удары палками, а другой достал пистолет и несколькими ударами рукоятью оружия травмировал голову. От полученных повреждений жених быстро потерял сознание.
Пострадавшего немедленно доставили в ближайшую клинику, где врачи несколько часов пытались вернуть его к жизни, но усилия медиков оказались тщетны.
Подозреваемый задержан правоохранительными органами и помещен под стражу, передает агентство.
Ранее в США мужчина убил невесту за два дня до свадьбы, чтобы скрыть от нее свою тайную жизнь.